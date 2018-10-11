Названа можлива причина аварії російського "Союзу"

"Можливо, через погане кріплення при відділенні блоків другої ступені один з них міг зачепити центральний блок, чим викликав аварію", - повідомляє джерело.

Погане кріплення могло стати можливою причиною аварії ракети "Союз". Один з блоків другої ступені при відділенні міг зачепити центральний блок.

Про це повідомив "Інтерфаксу" джерело в ракетно-космічній галузі.

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"Можливо, через погане кріплення при відділенні блоків другої ступені один з них міг зачепити центральний блок, чим викликав аварію", - повідомляє джерело. Таким чином, друга ступень втратила орієнтацію, спрацювало аварійне вимкнення двигунів другої ступені. Корабель відокремився від неї, розділився на відсіки, потім спрацював аварійний парашут.

При підготовці запуску корабля "Союз" контрольні наземні системи працювали справно, повідомило інформоване джерело. "В процесі підготовки до запуску наземного контрольно-перевірочного обладнання зауважень не було", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, під час запуску російської ракети "Союз" сталася аварія.