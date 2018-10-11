Business Insider: Ураган «Майкл» розніс військову базу ВПС США

Американські військові запевняють, що ніхто не постраждав, але збитки на базі оцінювати поки небезпечно.

База військово-повітряних сил США «Тіндалл» у штаті Флорида сильно пошкоджена після «прямого удару» урагану четвертої категорії «Майкл».

Про це пише Business Insider, додаючи, що швидкість поривів вітру сягають 200 кілометрів на годину. На офіційній сторінці військової бази у Facebook з’явилося повідомлення, в якому зазначається, що вона сильно постраждала, однак точно сказати про збитки поки не можливо. Оскільки оцінити шкоду поки небезпечно.

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Також у повідомленні військові зазначили, що всі літаки були евакуйовані з «Тіндалл» на військову базу ВПС «Райт-Паттерсон» в штаті Огайо ще в понеділок. Всім військовим було віддано наказ про евакуацію того ж дня. Командування каже, що не знає, коли можна буде безпечно повернутися в розташування.

На базі «Тіндалл» несе службу 325-те крило винищувачів Військово-повітряних сил США. Тут базуються винищувачі F-22, F-15 і F-35A. Головне завдання бази – тренувати пілотів F-22.