Сім'ям жертв катастрофи літака AirAsia виплатять майже по $100 тисяч

Родичі загиблих в результаті катастрофи літака компанії AirAsia в Яванському морі отримають по 99,4 тис доларів. Про це повідомив сьогодні президент дочірньої компанії авіаперевізника в Індонезії Суну Відьятмоко, передає ТАСС.

"Ми підкоримося вимогам міністерства транспорту країни і виплатимо кожній родині страхову суму", - зазначив глава Indonesia AirAsia.

Раніше звучали припущення, що бюджетний авіаперевізник відмовляється від виплат компенсацій, мотивуючи це в тому числі тим, що причина катастрофи досі не встановлена.

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28 грудня 2014 року літак AirAsia приблизно через 40 хвилин після вильоту з індонезійського міста Сурабая до Сінгапуру зник з екранів радарів, перебуваючи в районі острова Калімантан /Борнео/. На борту А320-200 перебували 155 пасажирів і сім членів екіпажу. На сьогоднішній день рятувальникам вдалося виявити тіла 41 з знаходилися на борту рейсу QZ 8501.