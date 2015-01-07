Польща отримала запит США про екстрадицію режисера Поланскі

Про це повідомляє в середу, 7 січня, Reuters з посиланням на офіційного представника польської прокуратури Матеуша Мартинюка.

Запит про екстрадицію Поланскі направила прокуратура Лос-Анджелеса. Запит буде переданий прокурорам у Кракові, передає Дождь.

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Адвокат Романа Поланскі у свою чергу нагадав, що польські прокурори вже допитували режисера в 2014 році, після чого залишили його на свободі. З тих пір, підкреслив прокурор, нічого не змінилося.

Поланскі зараз знаходиться в Кракові, де збирається знімати фільм The Dreyfus Affair.

Влада США звинувачує Романа Поланскі в інтимному зв'язку з 13-річною Самантою Геймер. За даними слідства, це сталося в Лос-Анджелесі в 1977 році.

У вересні 2009 року Поланскі, який має французьке і польське громадянство, був заарештований під час візиту на кінофестиваль до Цюріха за запитом американської влади.

Через кілька місяців Поланскі відпустили під заставу, а потім Мін'юст Швейцарії ухвалив відмовити Вашингтону в екстрадиції і остаточно звільнити заарештованого.