Режисера Поланського затримали в Польщі через розшук в США - ЗМІ

Голлівудський режисер приїхав до Кракова на відкриття Музею польських євреїв. Однак був затриманий поліцією, оскільки він перебуває в міжнародному розшуку. Його доставили до прокуратури у Варшаві, де допитали, повідомляє ZN.UA з посиланням на Gazeta Wyborcza.

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Польська прокуратура вирішила поки що не передавати кінорежисера в руки правоохоронців США, які його розшукують. Співробітники американського посольства надали суду офіційний запит на арешт Поланського з відповідним обґрунтуванням. Проте режисер пообіцяв не виїжджати з Варшави і з'являтися на допити, якщо прокуратура буде вимагати.

Він також заявив, що хоче з'ясувати свій статус в Польщі і зацікавлений у якнайшвидшому розслідуванні його справи про екстрадицію. Тому суд прийняв рішення, що тримати Поланського під вартою немає причин.