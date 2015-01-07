У Франції оголосили триденну жалобу у зв'язку з терактом в Charlie Hebdo

"Четвер буде національним днем жалоби за загиблими журналістами в результаті нападу на Charlie Hebdo", - заявив Олланд, повідомляє Українська правда з посиланням на CNN.

Він також зазначив, що протягом трьох днів прапори буде приспущено по всій країні.

"Ми зробимо все, щоб знайти і покарати тих, хто скоїв цей жахливий злочин", - заявив президент Франції у спеціальному зверненні до співвітчизників з Єлисейського палацу.

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Олланд також нагадав, що екстремісти протягом багатьох років погрожували працівникам Charlie Hebdo.

"Ми маємо разом стати на захист демократичних цінностей", - заявив Олланд та закликав співгромадян до національної єдності перед обличчям тероризму.