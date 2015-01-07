Обама: Теракт у Франції показав страх бойовиків перед свободою слова

В середу в будівлі сатиричного тижневика Charlie Hebdo в 11-му окрузі Парижа невідомі влаштували стрілянину, внаслідок чого загинули 12 осіб, у тому числі двоє поліцейських. Тижневик раніше публікував сатиричні випуски про християнство та іслам. Нападники імовірно були ісламськими екстремістами, повідомляє РИА Новости.

Читайте такожНападники на Charlie Hebdo у Парижі є членами "Аль-Каїди" - ЗМІ

"Та обставина, що це був напад на журналістів, на вільну пресу, показує, наскільки ці терористи бояться свободи слова і друку. Але я твердо впевнений у тому, що цінності, які ми поділяємо з французьким народом, загальну віру в свободу вираження не можна знищити шляхом божевільного насильства з боку небагатьох людей", - сказав Обама, виступаючи в Овальному кабінеті.