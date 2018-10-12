У Білорусі будуть арештовувати за гасло «Хто не скаче, той москаль»

Відповідне рішення ухвалив Центральний районний суд Мінська.

За гасло «Хто не скаче, той москаль»,що здобуло широку популярність після подій українського Євромайдану, в Білорусі тепер будуть притягувати до адміністративної відповідальності.

Читайте також"Очі налилися кров'ю": пропагандистка Путіна влаштувала істерику на росТБ через тролінг української делегації у ПАРЄ (відео)

Про це повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода», посилаючись на Центральний районний суд Мінська. Використання гасла може потягти за собою накладення штрафу або адміністративний арешт.

Відповідне рішення суд прийняв у зв'язку з ситуацією на футбольному матчі збірних Білорусі та Сан-Маріно у вересні цього року. Білоруські фанати почали скандувати «Хто не скаче, той москаль» на трибунах.

Відзначається, що ще навесні 2015 року група молодих людей використовувала дане гасло на акціях до Дня Волі в Мінську.

Раніше повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче збільшити кількість прикордонників на кордоні з Україною, аби закрити її для «бандитів, які везуть зброю».