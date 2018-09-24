Лукашенко хоче закрити кордон для "бандитів" з України

Він зазначив, що раніше міністр внутрішніх справ йому доповідав, що затримали чоловіка з арсеналом зброї.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче збільшити кількість прикордонників на кордоні з Україною, щоб зупинити перевезення зброї.

Про це він заявив на зустрічі з держсекретарем Ради безпеки Станіславом Засем і головою Держприкордонкомітету Анатолієм Лаппо, повідомляє БЕЛТА.

"Там, де треба, ми це зробимо. Ми вирішили зміцнювати кордон з Україною. Ми бачимо, скільки звідти йде сьогодні біди для Білорусі, і в тому числі зброї переправляється. Ми повинні закрити кордон. Але не для порядних людей, а для бандитів, для тих, хто везе зброю", - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що раніше міністр внутрішніх справ йому доповідав, що затримали чоловіка з арсеналом зброї.

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"Затримали людину, у якої арсенал: кулемети, десяток автоматів, два десятка гвинтівок, десять тисяч патронів і так далі, і так далі .... Колекціонують? Так бойова ж уся зброя. Ось колекціонери... Звідки все це? Подивилися – в армії нашій все на місці", - розповів Лукашенко.

Тому, за його словами, прийнято рішення "встановити кордон з Україною".

"Потрібна там чисельність – потрібна. Давайте подивимося. Але не скопом – туди сотню, туди тисячу, а по одній людині, куди треба. Без всяких начальників. Начальників має бути по мінімуму", - підсумував президент Білорусі.