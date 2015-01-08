У Росії трансвеститам і фетишистам заборонили водити автомобілі

Відповідну постанову було опубліковано 4 січня 2015 року на Офіційному інтернет-порталі правової інформації, вона набула чинності 6 січня, пише Сноб.

Згідно з документом, на його підставі в отриманні водійських прав може бути відмовлено особам з групою захворювань, що описана в Міжнародній класифікації хвороб номер 10 (розлади особистості та поведінки у зрілому віці F60 - F69), тобто трансгендерам, бігендерам, асексуалам, трансвеститам, кроссдрессерам і людям, яким потрібна корекція статі, повідомляє Асоціація адвокатів Росії за права людини.

Крім них, до групи хвороб входять патологічні потяги до азартних ігор, підпалів й крадіжок, фетишизм, есгібіціонізм, вуайєризм, педофілія і садомазохізм.

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Також уряд обмежив видачу водійських прав людям з ампутованими кінцівками та епілепсією, а також людям, зріст який є нижчим 150 сантиметрів.

На думку Асоціації адвокатів, постанова порушує права людини й обмежує права та свободи громадян. Адвокати пояснили, що тепер приводом для відмови у водійських правах може стати візит до інтим-магазину, нерозвинені груди у жінок або відхилення в розвитку вторинних статевих ознак у чоловіків.

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«Відомі артисти, наприклад, Вєрка Сердючка, пародист Пєсков, який переодягається в жіночі образи, будучи чоловіком і тому подібні, повинні бути позбавлені водійських прав», - зазначають юристи, посилаючись на документ уряду.

Асоціація планує підготувати заяву до Ради при президентові РФ з прав людини, звернутися за роз'ясненнями до Конституційного суду і низки міжнародних організацій.