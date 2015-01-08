У ЄС побачили "незначні позитивні сигнали" від Росії

17:41, 08 січня 2015
Політика
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Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні говорить про незначні позитивні сигнали з боку Росії і вважає, що її поведінка змінюється.

REUTERS

Про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Ризі. (Як відомо, Латвія з 1 січня головує в ЄС).

„Я можу сказати на цей момент, що є деякі незначні позитивні ознаки з російської сторони... І згідно з українською стороною, є незначні, але важливі започаткування. Виглядає так, що росіяни поводяться по-іншому стосовно різних питань – чи це переговори з ядерних питань, чи це Сирія чи Близький Схід. Є конструктивний підхід. І ситуація на місці зараз трішки краще, ніж це було кілька місяців тому. Я сподіваюся, що це – частина нового часу, нової ери також і в Росії”, - сказала Могеріні.

Читайте такожМеркель: Санкції проти Росії будуть скасовані після усунення їх причиниВідповідаючи на запитання стосовно того, чи може вона підтвердити зустріч в „нормандському форматі” в Астані за участю канцлера Німеччини Ангели Меркель, президентів Франції, України та РФ Франсуа Олланда, Петра Порошенка та Володимира Путіна, верховний представник зауважила, що переговори з цього питання ще продовжуються. При цьому вона вказала на висловлювання Меркель та Олланда стосовно того, що вони поїдуть, якщо для цього будуть відповідні умови.

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