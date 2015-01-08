Влада Франції мобілізує 88 тисяч військових і поліцейських

Глава МВС Бернар Казнєв повідомив, що посилено охорону редакцій ЗМІ, релігійних і державних установ, шкіл, вокзалів, аеропортів, туристичних визначних пам'яток, передає BBC.

За словами міністра, до цього моменту у справі про напад на Charlie Hebdo затримано дев'ять осіб.

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Раніше повідомлялося, що двоє головних підозрюваних у нападі на редакцію журналу пограбували бензозаправну станцію на півночі Франції і виїхали в напрямку Парижа.