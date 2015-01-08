Влада Франції мобілізує 88 тисяч військових і поліцейських
21:34, 08 січня 2015Світ
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Влада Франції мобілізує 88 тисяч співробітників правоохоронних органів для забезпечення безпеки після нападу на офіс сатиричного журналу Charlie Hebdo.
REUTERS
Глава МВС Бернар Казнєв повідомив, що посилено охорону редакцій ЗМІ, релігійних і державних установ, шкіл, вокзалів, аеропортів, туристичних визначних пам'яток, передає BBC.
За словами міністра, до цього моменту у справі про напад на Charlie Hebdo затримано дев'ять осіб.
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Раніше повідомлялося, що двоє головних підозрюваних у нападі на редакцію журналу пограбували бензозаправну станцію на півночі Франції і виїхали в напрямку Парижа.
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