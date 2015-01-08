Двоє підозрюваних у теракті в Парижі сховалися в будинку на півночі Франції

Про це повідомляє французьке видання Le Figaro з посиланням на префектуру (адміністративний центр) департаменту Уаз, до якого належить місто.

Як зазначається, мобільні поліцейські фургони наразі розміщені на вулицях міста.

Водночас, як повідомляється, мер міста Бруно Фортє в коментарі ЗМІ не підтвердив цю інформацію, преедає Українська правда.

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"Я не проінформований, якщо б це було так, то мене було б повідомлено", - зазначив він.

Фортє зазначив, що вертольоти пролетіли над околицею міста і велика кількість поліцейських машин обшукали місцевість.

"Мене не просили вжити конкретних заходів, вони сказали мені не панікувати", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що двоє людей, схожих на підозрюваних Шерифа та Саїда Кауши, були помічені біля міста Віллер-Котре.

Як відомо, 7 січня троє озброєних людей напали на редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo в Парижі, загинули 10 журналістів і двоє поліцейських. Причиною нападу були карикатури на ісламські релігійні символи.