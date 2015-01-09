Британська контррозвідка заявила про підготовку бойовиками терактів в декількох країнах

Про це попередили в державному відомстві британської контррозвідки Mi5, передає "Апостроф" з посиланням на Sky News.

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"Ми знаємо, що група сирійських екстремістів планує теракти в країнах Заходу", - розповів генеральний директор служби безпеки Ендрю Паркер.

Як зазначають у відомстві, ісламісти збираються використовувати нові методи. Екстремісти з числа завербованих громадян Великобританії будуть діяти незалежно на території країни.

Раніше повідомлялося, що Великобританія посилила заходи безпеки на кордоні через теракти у Франції. Однак рівень терористичної загрози в країні підвищений не був. За 2014 рік спецслужбам Великобританії вдалося запобігти 4 терактам.