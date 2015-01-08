Великобританія посилює заходи безпеки

Зокрема, посилено будуть охоронятися порти, а також залізничні станції, на які прибувають потяги з Франції. Британська влада підкреслює, що конкретної загрози на даний момент немає, заходи носять профілактичний характер, передає Бі-бі-сі.

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Нагадаємо, 7 січня троє озброєних людей напали на редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo у Парижі, убивши 10 журналістів і двох поліцейських. Причиною нападу стали карикатури на ісламські релігійні символи.