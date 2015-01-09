Генсек ООН: конфлікт в Україні відродив "примари холодної війни"

Таку заяву зробив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун на брифінгу в Генеральній асамблеї ООН, в ході якого підсумував роботу організації в 2014 році і виклав своє бачення пріоритетів її діяльності на поточний рік.

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«Конфлікт в Україні обернувся загибеллю більше чотирьох тисяч осіб, погіршенням ситуації з безпекою і стабільністю в Європі і реанімував примари холодної війни», - заявив Пан Гі Мун, зазначивши трагічні наслідки конфлікту в Україні.

На його думку, одним з основних досягнень минулого року стала ліквідація хімічної зброї в Сирії. Глава ООН висловив жаль з приводу того, що в Сирії проливається кров вже п'ятий рік.

Пан Гі Мун, говорячи про забезпечення миру і безпеки, закликав домагатися миру в Україні, Сирії, Судані, Демократичній республіці Конго та в інших районах світу, а також не допустити погіршення відносин між палестинцями та ізраїльтянами.

Крім того, він підкреслив, що необхідно боротися з тероризмом, екстремізмом і організованою злочинністю, але при цьому пам'ятати, що цю боротьбу необхідно вести, спираючись на принципи захисту прав людини.

У зв'язку з цим він нагадав про запланований на квітень всесвітній Конгрес по злочинності, який, на його думку, може зміцнити системи кримінальної юстиції в цьому напрямку.

«На нас покладена величезна відповідальність, але нам також надано рік можливостей. Ваша підтримка та рекомендації вкрай необхідні. Давайте разом зробимо 2015 рік періодом глобальних дій», - закликав генеральний секретар ООН.