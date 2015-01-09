Пентагон запропонував Словаччині американські вертольоти
Пентагон пропонує Словаччині переоснастити вертолітний парк американськими вертольотами для "поліпшення сумісності" на тлі наростаючої агресії РФ проти України.
Про це глава Пентагону Чака Хейгел заявив під час зустрічі зі своїм словацьким колегою Мартіном Глвачом, повідомляє "Апостроф" з посиланням на прес-службу американського відомства.
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Чак Хейгел і Мартін Глвач обговорили питання поглиблення стратегічної співпраці в контексті планів військової модернізації Словаччини. Глава міноборони США висловив підтримку зусиллям Словаччини, спрямованих на модернізацію військової галузі і в зв'язку з цим закликав Словаччину розглянути варіант переоснащення парку американськими вертольотами, щоб "збільшити сумісність".
Міністри також обговорили надання допомоги Україні, підкресливши, що США і Словаччина і далі мають намір виступати єдиним фронтом разом з НАТО у протистоянні агресивній поведінці Росії в регіоні.
Чак Хейгел особливо відзначив допомогу словацького уряду Україні, зокрема, реверс газу і проведення спільних військових навчань для "підтримання безпеки України".