Пентагон запропонував Словаччині американські вертольоти

Про це глава Пентагону Чака Хейгел заявив під час зустрічі зі своїм словацьким колегою Мартіном Глвачом, повідомляє "Апостроф" з посиланням на прес-службу американського відомства.

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Чак Хейгел і Мартін Глвач обговорили питання поглиблення стратегічної співпраці в контексті планів військової модернізації Словаччини. Глава міноборони США висловив підтримку зусиллям Словаччини, спрямованих на модернізацію військової галузі і в зв'язку з цим закликав Словаччину розглянути варіант переоснащення парку американськими вертольотами, щоб "збільшити сумісність".

Міністри також обговорили надання допомоги Україні, підкресливши, що США і Словаччина і далі мають намір виступати єдиним фронтом разом з НАТО у протистоянні агресивній поведінці Росії в регіоні.

Чак Хейгел особливо відзначив допомогу словацького уряду Україні, зокрема, реверс газу і проведення спільних військових навчань для "підтримання безпеки України".