Пентагон заявив про готовність протистояти терористам і армії РФ

Міністр оборони США Чак Хейгел заявив, що загрози від терористів і бойовиків збережуться на тривалий час. Але також потрібно мати справу з боєздатною армією Росії на порозі НАТО. Про це повідомляють РИА Новости.

"Вимоги до армії в майбутньому тільки виростуть і стануть більш різноманітними і складними. Загрози від терористів і бойовиків збережуться на тривалий час. Але нам також потрібно мати справу з ревізіоністською Росією, з її сучасною і боєздатною армією на порозі НАТО", - заявив Хейгел, виступаючи у Вашингтоні.

Читайте такожПентагон: на кордоні з Україною знаходиться 10 тисяч російських військових

У вересні президент США Барак Обама також поставив Росію на одну дошку з терористами, назвавши "російську агресію" серед трьох світових загроз поряд з близькосхідним екстремістським угрупованням "Ісламська держава" і вірусом " Ебола".

Пізніше прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що така позиція свідчить про певні "відхилення у мозку".