РПЦ розірвала стосунки зі Вселенським патріархатом

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Синоду РПЦ в Мінську.

Руська православна церква ухвалила рішення про повне припинення євхаристійних відносин з Константинопольським патріархатом, повідомляє прес-служба РПЦ.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Синоду РПЦ у Мінську.

«На засіданні Священного Синоду Руської православної церкви, яке відбулося 15 жовтня 2018 року в Мінську, було ухвалено заяву у зв'язку з посяганням Константинопольського патріархату на канонічну територію РПЦ», - йдеться в повідомленні.

«Члени Священного Синоду визнали неможливим подальше перебування в євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом», - відзначили в РПЦ.

У заяві, зокрема, сказано: «Прийняття у спілкування розкольників та підданої анафемі в іншій помісній церкві особи з усіма рукопокладеними ними єпископами і кліриками, посягання на чужі канонічні уділи, спроба відректися від власних історичних рішень і зобов'язань, - все це виводить Константинопольський патріархат за межі канонічного поля і, на велику нашу скорботу, унеможливлює для нас продовження євхаристійного спілкування з його ієрархами, духовенством і вірянами».

«Відтепер і надалі до відмови Константинопольського патріархату від ухвалених ним антиканонічних рішень для всіх священнослужителів Руської православної церкви неможливе співслужіння з кліриками Константинопольської церкви, а для вірян - участь у таїнствах, що здійснюються в її храмах», - підкреслили в РПЦ.

У свою чергу керівник Відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамський Іларіон додав, що Руська православна церква не визнає рішення Константинопольського патріархату про надання Українській церкві автокефалії.

«Було ухвалене рішення про скасування акта Константинопольського патріархату 1686 року про включення Київської метрополії до складу Московського патріархату, а також було ухвалене рішення про заснування ставропігії Константинопольського патріархату в Україні. Усі ці рішення, з точки зору РПЦ, є беззаконними і канонічно нікчемними. РПЦ не приймає цих рішень, не буде їм слідувати», - цитує Іларіона російське державне інформагентство ТАСС.

За його словами, Руська православна церква розраховує, що Константинополь «перегляне свої рішення стосовно України».

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

14 жовтня предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що в Москві стався переполох через рішення Вселенського патріархату надати автокефалію українській церкві і передбачає протидію на шляху об'єднання трьох українських православних церков в одну.

У Кремлі пообіцяли захищати інтереси православних в Україні «політико-дипломатичним шляхом», але не мають наміру втручатися в «міжцерковний діалог».

Нагадаємо, що 25 вересня, УПЦ МП заявила, що вимагає від Константинопольського патріархату відкликати екзархів з України. Зокрема, священний Синод УПЦ МП на засіданні, яке відбулося 25 вересня в Києво-Печерській Лаврі, висловив своє ставлення щодо призначення Константинопольським патріархатом екзархів в Київ.