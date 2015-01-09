Нападники на Charlie Hebdo взяли заручника
11:26, 09 січня 2015Світ
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Брати Куаші, підозрювані у вбивстві 12 осіб у редакції французького сатиричного журналу Charlie Hebdo, взяли заручника в місті Даммартен-ан-Гоель в 35 км на північ від Парижа.
REUTERS
Про це повідомляють джерела в поліції, передає Бі-бі-сі. В даний час поліцейські переслідують автомобіль, який озброєні чоловіки викрали в сусідньому департаменті Уаза.
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Нагадаємо, 7 січня в Парижі в редакції журналу Charlie Hebdo терористи розстріляли 12 осіб- співробітників журналу і поліцейських.
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