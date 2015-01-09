Євросоюз 12 лютого проведе антитерористичний саміт

Про це заявив голова Європейської ради Дональд Туск, передає delfi з посиланням на Agence France-Presse.

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Саміт буде проведено в зв'язку з нещодавнім нападом терористів на редакцію французького сатиричного журналу Charlie Hebdo. Нагадаємо, в результаті теракту загинули щонайменше 12 осіб.