Нападники на Charlie Hebdo терористи заявили про готовність "померти мучениками"

Про це з посиланням на правоохоронців, за інформацією Le Point.fr передає Росбалт.

Як передає AFP, будівля, де знаходяться злочинці, взята в подвійне кільце. Спецоперацію із затримання терористів проводить спецназ GIGN. У цьому районі закриті всі школи, в одній з них знаходяться близько 900 дітей. Мешканцям розташованих поруч будинків порадили не підходити до вікон. В зоні спецоперації відключають мобільний зв'язок.

Один з жителів Даммартен-ан-Гоель розповів кореспондентам радіостанції France Info про свою випадкової зустрічі з одним з терористів. За словами чоловіка, який не став називати свого імені, приблизно в 8:30 ранку він повинен був зустрітися з одним з своїх клієнтів. У цей момент до нього підійшов чоловік, "одягнений, як боєць сил швидкого реагування: з автоматом, у бронежилеті".

"Він сказав мені: „Йдіть. Ми не вбиваємо мирних громадян“, - повідомив свідок. Після чого озброєний чоловік потис чоловікові руку. "Я швидко сів у машину і поїхав. Він видав себе за поліцейського", - повідомив свідок журналістам.

Як повідомлялося, в даний час співробітники поліції ведуть переговори з терористами, які захопили заручників в департаменті Сена і Марна у Франції і забарикадувалися в будівлі друкарні CDT.

Вранці 9 січня на північно-сході Франції підозрювані в нападі на редакцію журналу Charlie Hebdo влаштували перестрілку з поліцією і захопили заручників, точне число яких до теперішнього моменту невідомо. Видання Le Parisien повідомило, що під час перестрілки загинули дві людини, ще 20 отримали поранення. Прокуратура Парижа цю інформацію спростувала.