Журналіст Charlie Hebdo, який пережив теракт: Я бачив багато крові, я бачив жахіття

Кореспондент журналу Charlie Hebdo Лоран Леже, який дивом вижив під час нещодавнього нападу на редакцію сатиричного тижневика, розповів про пережите в інтерв’ю для радіоканалу France info у четвер, 8 січня. Про це повідомляє Deutsche Welle.

За його словами, він вижив лише завдяки тому, що сховався під столом під час нападу.

"Я бачив чоловіка у масках, я бачив багато крові, я бачив половину редакційної команди на підлозі", - розповів журналіст.

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Він чув також, як озброєнні викрикували "Аллах акбар" під час стрілянини. "Я бачив жахіття", - підсумував журналіст.

Напад на редакцію Charlie Hebdo був скоєний вранці 7 січня. Троє чоловіків, які були озброєні автоматами і гранатометами, влаштували стрілянину в офісі. Нападники вигукували: «Аллах акбар» і «Ми помстилися за пророка». В результаті нападу загинули 12 осіб, в тому числі головний редактор видання і кілька поліцейських. Президент Франції Франсуа Олланд назвав подію терактом.