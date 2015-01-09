Олланд проводить екстрену нараду з силовиками щодо знешкодження терористів
15:01, 09 січня 2015Світ
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Президент Франції Франсуа Олланд проводить екстрену нараду про час поліцейської спецоперації по затриманню злочинців, які влаштували теракт в Парижі.
REUTERS
Le Monde передає, що в нараді беруть участь прем'єр-міністр Мануель Вальс, глава МВС Бернар Казнєв, керівництво силових відомств.
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"Пуен" наводить слова прем'єр-міністра про те, що "без сумніву необхідно прийняти нові заходи", щоб "відповісти на терористичну загрозу" після нападу на Charlie Hebdo, пише Росбалт.
"Ми знаходимося в стані війни проти тероризму, - цитує видання слова міністра внутрішніх справ Казнева. - Ми не воюємо проти релігії або цивілізації".
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