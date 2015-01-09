Підозрюваних у розстрілі Charlie Hebdo шукають 88 тисяч поліцейських, задіяна спецтехніка

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенство dpa.

Під час розшуку двох підозрюваних у нападі на редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo французька влада вдалася до небачених заходів, залучивши десятки тисяч поліцейських та співробітників сил безпеки.

За офіційними повідомленнями, задіяні 88 тисяч правоохоронців та представників спецслужб, завдання яких - не лише розшукати озброєних підозрюваних, а ще й запобігти новим терактам. До розшуку залучено спецтехніку та гелікоптери. Згідно з повідомленням, на півночі країни, де, можливо, локалізували ймовірних убивць-терористів, ведеться посилене патрулювання вулиць та окремих будинків.

Окрім того, президент Франції Франсуа Олланд запланував провести у п’ятницю, 9 січня, ще одне кризове засідання уряду країни.

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Правоохоронці знайшли в одній з кинутих ймовірними терористами автівок, на якій вони тікали, пляшки з коктейлем Молотова. Це дає поліції підстави припускати, що обидва підозрюваних могли задумати ще низку терактів. За словами міністра внутрішніх справ Бернарда Казеньова, правоохоронці взяли під варту дев'ять осіб, знайомих з підозрюваними у тероризмі.

Напад на редакцію Charlie Hebdo був скоєний вранці 7 січня. Троє чоловіків, які були озброєні автоматами і гранатометами, влаштували стрілянину в офісі. Нападники вигукували: «Аллах акбар» і «Ми помстилися за пророка». В результаті нападу загинули 12 осіб, в тому числі головний редактор видання і кілька поліцейських. Президент Франції Франсуа Олланд назвав подію терактом.