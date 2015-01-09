Рятувальники витягли з води тіла 48 жертв аварії літака AirAsia

Літак Airbus вилетів з Сурабаі в Сінгапур рано вранці 28 грудня. Незабаром авіалайнер зник з екранів радарів, не подавши заздалегідь сигналів лиха. На борту були 162 людини, всі вони загинули, повідомляє РИА Новости.

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Зокрема, на борт індонезійського геодезичного судна Mahakarya Geo Survey з 34-метрової глибини підняті тіла двох жертв катастрофи, які були виявлені раніше підводниками, заявив інтернет-порталу Detik.com глава пошукової групи Мухаммад Ага Ридха Алдила.

"На цей момент число (витягнутих з води тіл) досягло 48", - заявив керівник пошуково-рятувальну операцію глава Національного пошуково-рятувального управління (Basarnas) Індонезії Хенрі Бамбанг Сулистьо. Раніше повідомлялося, що підняті тіла 44 жертв катастрофи.