Організатори автосалону в Шанхаї вимагають від учасників не запрошувати манекенниць

Організатори міжнародного автосалону в Шанхаї вимагають, аби компанії-учасники не використовували напіводягнених жінок-моделей для реклами своїх автомобілів, повідомляє BBC.

Китай - найбільший ринок у світі для автовиробників, і автомобільні виставки там відвідують мільйони людей. Манекенниці при цьому бувають часто не менш популярними за самі автомобілі.

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Однак голова КНР Сі Цзіньпін не так давно почав кампанію за чистоту суспільної моралі.