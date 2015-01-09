Організатори автосалону в Шанхаї вимагають від учасників не запрошувати манекенниць
19:43, 09 січня 2015Світ
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Манекенниці на виставках часто бувають не менш популярними за самі автомобілі.
REUTERS
Організатори міжнародного автосалону в Шанхаї вимагають, аби компанії-учасники не використовували напіводягнених жінок-моделей для реклами своїх автомобілів, повідомляє BBC.
Китай - найбільший ринок у світі для автовиробників, і автомобільні виставки там відвідують мільйони людей. Манекенниці при цьому бувають часто не менш популярними за самі автомобілі.
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