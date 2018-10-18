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11 загиблих в коледжі в Керчі були неповнолітніми

08:30, 18 жовтня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомила міністр охорони здоров'я РФ Вероніка Скворцова, передає ТАСС.

"Загинули 20 людей, в тому числі 15 учнів і п'ять співробітників коледжу. З 15 учнів - 11 неповнолітніх", - сказала Скворцова.

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В середу вдень студент Керченського політехнічного коледжу відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого покінчив з собою. У результаті події загинули, включаючи хлопця, який влаштував стрілянину і вибух, 20 осіб.

Близько 50 були госпіталізовані, 10 з них знаходяться у важкому стані та перебувають в реанімації. Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство".

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Теги: #стрілянина#вибух#теракт#Керч