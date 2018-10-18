Стрілянина у Керчі: опубліковано список постраждалих

Постраждалі були госпіталізовані в п'ять лікарень, 13 поранених після отримання медичної допомоги пішли додому.

Оперативний штаб, організований на місці масової стрілянини у коледжі в Керчі, оприлюднив список 47 постраждалих.

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Список призводить місцеве видання "Крыминформ".

Постраждалі були госпіталізовані в п'ять лікарень, 13 поранених після отримання медичної допомоги пішли додому.

Лікарня в Леніно (Керченський район):

Бочка Марія Андріївна

Соколовська Анастасія Олексіївна

Ратаенко Ганна Геннадіївна

Лоло Яна Ігорівна

Зарубіна Ксенія Русланівна

Рибкін Микита Ігорович

Веренюк Данило

Ольшевський Ігор

Лікарня №1 (Керч):

Лисенко Єлизавета Денисівна

Ільясова Арзи

Жукова Вікторія

Калініченко Наталія

Грищенко

Бурлов

Брагіна Катерина Дмитрівна

Александрова Христина

Міхліна Юлія Сергіївна

Дяченко

Васильєва

Третьякова

Єгорова Яна

Розанова Любов Андріївна

Денего Карина Олександрівна

Чуріна Надія Костянтинівна

Сімферопольська лікарня:

Радько

Крутько Микола

Керченський онкодиспансер:

Минолоєва Юлія Володимирівна

Кондрашечкин Валентин Віталійович

Темрюкська лікарня:

Шиліна Ганна В'ячеславівна

Пененжик О. А.

Зацаренко Валерія Костянтинівна

Гурська Ксенія Валеріївна

Красницька

Отримали допомогу, але залишили медустанови:

Пономарьова Вікторія

Ніколаєва Юлія Володимирівна

Демчук Вікторія

Карпушина Фатімі Наільєвна

Игорочкина Марина Вікторівна

Нестеренко Кирило Миколайович

Нєізвєстная Ірина

Мельник Анастасія Олегівна

Гуцуляк Вікторія Олександрівна

Третьякова Наталія Андріївна

Мохова Вікторія

Голозубова Тетяна

Галанова Алла Володимирівна

Нагадаємо, 17 жовтня на території окупованого Криму в місті Керч стався вибух у політехнічному коледжі. Спочатку повідомлялося про 10 загиблих і понад півсотні постраждалих, пізніше кількість жертв зросла до 19 осіб. Медики виявили в тілах постраждалих металеві вражаючі елементи, якими були начинені вибухові пристрої. У Мережі поширюється інформація, що вибух був не один, а цьому передувала стрілянина.

За даними ЗМІ, підозрюваного в скоєнні теракту в Керчі знайшли застреленим. СК РФ оголосив вибух у Керчі терактом, однак згодом слідчі перекваліфікували справу на статтю " вбивство двох і більше осіб.

В окупованому Криму оголосили режим надзвичайної ситуації. Також на півострові оголосили триденний траур.