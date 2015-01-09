Президент Франції підтвердив загибель чотирьох заручників у паризькому магазині

Під час штурму супермаркету кошерних продуктів в Парижі загинули четверо заручників, захоплені терористом Амеді Кулібалі. Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд під час свого звернення до народу Франції, передає ТСН.ua з посиланням на Reuters.

"Вбивство чотирьох людей у паризькому магазині кошерних продуктів було антисемітським актом", - сказав він.

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Олланд підкреслив, що Франція була атакована протягом трьох днів. Але, за його словами, країна пережила ці випробування і стане сильнішою. У своєму зверненні Олланд подякував співробітникам поліції за їх мужність, хоробрість і ефективну роботу, передає РИА Новости.

Він також заявив, що Франція, як і раніше є мішенню для екстремістів та закликав усіх проявляти пильність, зазначивши, що посилені заходи безпеки поки залишаються в силі.

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Крім того, президент закликав громадян взяти участь у республіканському марші в пам'ять про загиблих, який пройде в неділю. Очікується, що крім Олланда в акції візьмуть участь лідери Великобританії, Італії, Німеччини, Іспанії та інших держав.