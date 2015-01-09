Під час штурму магазину кошерних продуктів у Парижі загинули четверо заручників - ЗМІ

Під час штурму захопленого терористом магазину кошерних продуктів в Парижі загинули четверо заручників. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело в правоохоронних органах, передає ТСН.ua.

Раніше повідомлялося, що в ході спецоперації поліція вбила терориста, ніхто з шести заручників не постраждав.

Однак Reuters з посиланням на представника правоохоронних органів, який побажав залишитися невідомим, пише, що під час штурму загинули чотири людини.

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У свою чергу Agence France-Presse не підтверджує інформацію про загибель заручників. За даними агентства, яке посилається на своє джерело в поліції, чотири людини отримали важкі поранення і були госпіталізовані.

This amazing photo shows hostages being freed from market in Paris: http://t.co/qB4b5cKvPg#CharlieHebdopic.twitter.com/HHBsnJdAhw — CNN International (@cnni) January 9, 2015

Обставини їхньої смерті не уточнюються. Раніше терорист погрожував вбити заручників, яких захопив у магазині кошерних продуктів, якщо поліція спробує захопити братів Куаші, які підозрюються у кривавий напад на редакцію Charlie Hebdo двома днями раніше. Ці злочинці захопили заручника в друкарні на північ від французької столиці. В ході штурму вони були вбиті, як і терорист у паризькому магазині.