Уряд ФРН не буде коментувати висловлювання Яценюка - ЗМІ

"Федеральний уряд не коментує висловлювання прем'єр-міністра України Яценюка", - цитує ТАСС представника кабміну.

При цьому він нагадав, що офіційний Берлін в жодному разі не ставить під сумнів "німецьку відповідальність за загиблих у Другій світовій війні радянських громадян".

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Москва запросила офіційну позицію Берлінащодо слів Яценюка. Про це повідомив журналістам перший заступник глави МЗС РФ Володимир Титов.

"Ми направили ноту в МЗС Німеччини з запитом офіційної позиції ФРН у зв'язку з екстремістським висловлюванням прем'єр-міністра Яценюка, який фальсифікує історію", - зазначив він.