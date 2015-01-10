Уряд ФРН не буде коментувати висловлювання Яценюка - ЗМІ
00:05, 10 січня 2015Світ
14830 0
Уряд ФРН не буде коментувати слова українського прем'єра Арсенія Яценюка, який в інтерв'ю німецькому телеканалу заявив про "наступ радянських військ на Україну та Німеччину".
Уряд ФРН не буде коментувати висловлювання Яценюка
"Федеральний уряд не коментує висловлювання прем'єр-міністра України Яценюка", - цитує ТАСС представника кабміну.
При цьому він нагадав, що офіційний Берлін в жодному разі не ставить під сумнів "німецьку відповідальність за загиблих у Другій світовій війні радянських громадян".
Читайте такожВ МЗС пояснили, що мав на увазі Яценюк, говорячи про вторгнення СРСР в Німеччину
Москва запросила офіційну позицію Берлінащодо слів Яценюка. Про це повідомив журналістам перший заступник глави МЗС РФ Володимир Титов.
"Ми направили ноту в МЗС Німеччини з запитом офіційної позиції ФРН у зв'язку з екстремістським висловлюванням прем'єр-міністра Яценюка, який фальсифікує історію", - зазначив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter