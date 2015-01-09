Москва роздуває історію навколо "екстремістської" заяви Яценюка про вторгнення СРСР у Німеччину

Москва запросила офіційну позицію Берліна щодо висловлювання українського прем'єра Арсенія Яценюка про "радянське вторгнення в Німеччину", повідомив журналістам перший заступник глави МЗС РФ Володимир Тітов, передає ТАСС.

"Ми направили ноту в МЗС Німеччини з запитом офіційної позиції ФРН у зв'язку з екстремістським висловлюванням прем'єр-міністра Яценюка, що фальсифікує історію", - зазначив Тітов.

Голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов написав у своєму блозі, що європейські лідери мають висловити свою позицію з приводу заяви Яценюка.

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Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков теж чекає реакцію Берліна на заяви Яценюка.

"Вражаюче, але поки ми не чуємо ні однієї відповіді з Німеччини - серйозної, значної відповіді, яка була б помічена ЗМІ", - заявив Пушков. Він зазначив, що під час інтерв'ю Яценюка телеканалу ARD ведуча "промовчала і ніяк не прокоментувала його слова".

"Федеральний уряд не коментує висловлювання прем'єр-міністра України Яценюка", - заявив сьогодні кор. ТАСС представник кабміну. При цьому він нагадав, що офіційний Берлін ні в якому разі не ставить під сумнів "німецьку відповідальність за загиблих у Другій світовій війні радянських громадян".

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Як раніше повідомляв УНІАН, у прес-службі українського прем'єр-міністра Арсенія Яценюка пояснили сенс висловлювання про "радянське вторгнення в Німеччину" під час Другої світової війни.

"Арсеній Яценюк мав на увазі поділ Німеччини Радянським Союзом після Другої світової війни. Навіть Берлін був розділений стіною, щоб виключити переміщення німців з його східної частини в західну", - розповіла його прес-секретар.