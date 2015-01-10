Держдеп попередив громадян США про загрозу терактів

Держдепартамент США оновив рекомендації для громадян країни, що виїжджають за кордон. У повідомленні йдеться про те, що у світі зросла ймовірність терористичних актів стосовно американців, передає BBC.

У Держдепі попереджають, що громадяни США можуть зазнати нападів на Близькому Сході, Північній Америці, Європі та Азії, в тому числі в результаті дій міжнародної коаліції проти угруповання "Ісламська держава" в Сирії і Іраку.

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Рекомендації були оновлені після подій у Парижі, де 12 співробітників тижневика Charlie Hebdo були вбиті, ще четверо заручників, захоплених в магазині кошерних продуктів, загинули.