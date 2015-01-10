Рятувальники підняли з дна моря хвостову частину лайнера AirAsia - ЗМІ

Рятувальники підняли з дна Яванського моря на поверхню хвостову частину літака авіакомпанії AirAsia, що розбився 28 грудня минулого року. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на новинний портал Detik.

Фрагмент було піднято за допомогою повітряного балона, вантажопідйомність якого становить 10 тонн, зазначає видання. Фахівці найближчим часом приступлять до вивчення цієї частини літака на предмет наявності "чорних скриньок".

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Раніше представник національного пошукового та аварійно-рятувального агентства Індонезії С. Супріяді заявив, що водолази ВМС Індонезії засікли слабкий сигнал, який може належати "чорним скринькам" літака. За його словами, самописці, імовірно, знаходяться в 1,6 км у південно-східному напрямку від того місця, де виявлено хвостову частину літака А320-200. Він також зазначив, що водолази досліджують цей район в радіусі 500 метрів, глибина там становить близько 30 метрів. "Оскільки сигнал дуже слабкий, то найнезначніші шуми - кораблі, що проходять далеко - серйозно ускладнюють роботу", - додав представник агентства. Водночас визнав, що "точні координати "чорних скриньок" досі не встановлено".

Літак А320-200 авіакомпанії AirAsia, що виконував рейс з індонезійського міста Сурабая у Сінгапур, 28 грудня 2014 року розбився в районі Яванського моря через 40 хвилин після вильоту. На його борту перебували 155 пасажирів і сім членів екіпажу. На сьогоднішній день рятувальники виявили 48 тіл загиблих. На думку фахівців, велика частина жертв може знаходитися в корпусі лайнера.