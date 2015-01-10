Британські імами засуджують теракт у Парижі: "насильство породжує лише насильство"

Імами, які проповідують в Сполученому Королівстві, назвали напад на редакцію журналу Charlie Hebdo у Франції "прямою протилежністю" того, що "хоче від правовірних мусульман" пророк Мухаммед. Про це йдеться у зверненні 15 авторитетних ісламських священнослужителів до своєї британської пастви, передає ТАСС.

"Немає нічого більш аморального, злого й образливого по відношенню до Мухаммеда, ніж вбивство, вчинене з метою прославити його ім'я, - наголошується в заяві. - Ті, хто говорять про помсту нашого заради пророка, як ніхто інший далеко відходять від його вчення. Насильство породжує лише насильство, і ті, хто сіє ненависть, пожнуть лише її".

За словами британських імамів, хоча журналісти сатиричного тижневика і "дозволяли собі двозначні зображення" Мухаммеда, це не може ображати "істинно віруючих людей". "Пророк завжди закликав лише до милосердя й миру, навіть коли сам страждав", - йдеться в заяві.

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Серед священнослужителів, які підписалися під зверненням, - відомі на британських островах імами Тахір Файяз (Лондон), Мухаммед Асім (Лідс), Захір Шабір (Брістоль) та інші.

Варто відзначити, що минулого року ісламські духовні лідери Великобританії також випустили фетву (релігійне розпорядження) із засудженням тих, хто вирушає до Іраку та Сирії воювати на боці бойовиків угруповання "Ісламська держава" (ІД). За словами богословів, на цей крок їх змусила піти "загроза тероризму, що значно зросла" в самому Сполученому Королівстві.

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За кілька днів до цього МВС Великобританії прийняло рішення підвищити ступінь загрози міжнародного тероризму з "істотної" до "серйозної" - четвертої за п'ятибальною шкалою. За словами глави відомства Терези Мей, це пов'язано з "серйозним загостренням ситуації в Іраку та Сирії. Тільки за офіційними даними, на боці екстремістів в цих країнах воюють близько 1 тис. підданих Сполученого Королівства, багато з яких можуть у будь-який момент повернутися на батьківщину і, за версією правоохоронних органів, спробувати здійснити теракти вже на британських вулицях.