Президент Ірану заявив, що засуджує теракти у Франції

У заяві, опублікованій сьогодні на сайті президента, йдеться, що Іран засуджує всі форми терору, де б вони не відбувалися, передає Радіо Свобода.

Рухані зазначив, що теракти, які здійснюють радикали, призводять до ненависті та ісламофобії.

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За його словами, пророк Мухаммед був прихильником справедливості й закликав до розсудливості та прощення.

Рухані виступив із заявою через два дні після того, як сили безпеки країни не дозволили іранським представникам ЗМІ провести марш в підтримку убитих в Парижі журналістів.

МЗС Ірану засудило напад на сатиричний журнал Charlie Ebdo, зазначивши при цьому, що вважає неприйнятною «образу монотеїстичних релігій».

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7 січня в Парижі при нападі на Charlie Ebdo загинули 12 осіб. Підозрювані у теракті брати Саїд і Шериф Куаші були вбитів п'ятницю під час поліцейської операції у французькому місті Даммартен-ан-Гоель. У п'ятницю ж на сході Парижа загинули четверо з восьми заручників, захоплених в єврейському магазині в районі Венсен. Нападника Амеді Кулібалі було вбито в ході поліцейської операції.