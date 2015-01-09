Французька поліція офіційно підтвердила ліквідацію терористів і загибель заручників

У п'ятницю, 9 січня, під час двох спецоперацій поліції, які стартували майже одночасно, вдалося ліквідувати трьох терористів, які утримували заручників в Парижі і в містечку Даммартен-ан-Гоель на північ від французької столиці, передає ТСН.

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Про це в офіційному коментарі ЗМІ повідомив представник правоохоронних органів.

Так, в містечку Даммартен-ан-Гоель були вбиті брати Саїд і Шериф Куаші, що двома днями раніше влаштували бійню в редакції газети Charlie Hebdo, убивши 12 осіб.

Зловмисники захопили заручницю і сховалися в будівлі місцевої друкарні. Під час операції жінка, яку утримували терористи, не постраждала. Під час іншої операції поліцейські вбили Амеді Кулібалі.

Він вдень 9 січня захопив в заручники шість осіб у паризькому магазині кошерних товарів. Під час штурму, згідно офіційної інформації, крім терориста загинули ще три людини. Всі вони, імовірно, заручники. Крім того, двоє поліцейських отримали поранення.

За інформацією Associated Press, правоохоронці вимушені були піти на штурм одночасно в Даммартен-ан-Гоель і Парижі. Джерело в поліції повідомило агентству, що брати Куаші вискочили на вулицю з захопленої друкарні і відкрили безладну стрілянину. Після цього правоохоронці вирішили почати спецоперацію з ліквідації терористів.

Справа в тому, що, за оперативною інформацією, зловмисники були пов'язані між собою. І Кулібалі, який захопив магазин в Парижі, вимагав відпустити братів Куаші, які сховалися в друкарні. Нагадаємо, рінаше повідомлялося, що під час штурму магазину в Парижі загинули четверо заручників.