У Держдумі вимагають порушити кримінальну справу проти Ходорковського

Член Комітету Держдуми з цивільного, кримінального, арбітражного і процесуального законодавства Іван Сухарєв звернувся до голови Слідчого комітету Олександра Бастрикіна з проханням провести перевірку та порушити кримінальну справу стосовно Михайла Ходорковського, пише газета "Известия".

На думку депутата, Ходорковський образив значну частину населення Росії закликавши засоби масової інформації опублікувати карикатури на пророка Мухаммеда після теракту в Парижі. Сухарєв зазначає, що є певні рамки за які не можна заходити і звернення Ходорковського має підлягати кримінальній перевірці.

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Колегу по фракції ЛДПР підтримав і голова комітету Держдуми у справах громадських об'єднань і релігійних організацій Ярослав Нілов. Він впевнений, що такими висловлюваннями Ходорковський ставить під удар всю світову журналістську спільноту.

Нілов також зазначив, що на відміну від Франції в Росії є заборона на дії, які безпосередньо ображають почуття віруючих і спричинюють вкрай негативні наслідки.

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Як повідомлялося, глава Чечні Рамзан Кадиров вже назвав Ходорковського ворогом мусульман і своїм особистим ворогом.

Нагадаємо, 7 січня, після нападу на Charlie Ebdo Ходорковський розмістив на своїй сторінці в Twitter заклик до ЗМІ публікувати карикатури на пророка Мухаммеда. «Якщо журналісти - гідна спільнота, завтра не повинно бути видання без карикатури на пророка», - написав він.

Якщо журналісти - гідне спільнота, завтра не повинно бути видання без карикатури на пророка. - Михайло ходорковський (@mich261213) January 7, 2015

В результаті нападу на офіс паризького видання Charlie Ebdo загинули 12 осіб, більше двадцяти отримали поранення. Журнал неодноразово друкував на своїх сторінках карикатури на пророка Мухаммеда, що викликало обурення віруючих.