Кадиров назвав Ходорковського своїм особистим ворогом

Глава Чечні Рамзан Кадиров розкритикував звернення колишнього глави ЮКОСа Михайла Ходорковського, який на тлі нападу на французький тижневик Charlie Hebdo закликав журналістів публікувати карикатури на пророка Мухаммеда. Кадиров назвав Ходорковського ворогом мусульман і своїм особистим ворогом. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Lenta.ru.

«Після кривавої події у Парижі, він [Ходорковський] уявив себе більшим французом, аніж президент Франції та прем'єр-міністр цієї країни. В той час як французька влада зайнята розслідуванням та прийняттям заходів, які запобігли б подальшому нагнітанню напруженості, Ходорковський вимагає від усіх журналістів повторення досвіду паризького видання і друкування карикатур», - пише глава Чечні.

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На його думку, своїми діями бізнесмен «поставив на собі хрест». «Він оголосив себе ворогом всіх мусульман світу. Значить, і моїм особистим ворогом», - підкреслив Кадиров.

«Я впевнений, що у його улюбленій Швейцарії знайдуться тисячі законослухняних громадян, які закличуть злочинця-втікача до відповідальності», - додав він.

Раніше Ходорковський розмістив на своїй сторінці в Twitter заклик до ЗМІ публікувати карикатури на пророка Мухаммеда. «Якщо журналісти - гідна спільнота, завтра не має бути видання без карикатури на пророка», - написав він.

Якщо журналісти - гідне спільнота, завтра не повинно бути видання без карикатури на пророка. - Михайло ходорковський (@mich261213) January 7, 2015

Як повідомлялося раніше, в результаті нападу на редакцію сатиричного тижневика Charlie Hebdo у Парижі загинули 12 людей, понад 20 отримали поранення. Журнал неодноразово друкував на своїх сторінках карикатури на пророка Мухаммеда, що викликало обурення віруючих.