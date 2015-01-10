У Франції зберігають максимальний рівень терористичної загрози

Влада та керівники спецслужб Франції провели екстрене засідання в Єлисейському палаці, в ході якого було прийнято рішення зберегти в найближчі тижні максимальний рівень терористичної загрози для країни, передає BBC.

Усі служби безпеки країни як і раніше працюють в посиленому режимі, особлива увага приділяється охороні релігійних установ, зазначив міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казнєв.

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Раніше французька поліція в перестрілці вбила ісламістів, які здійснили напад на редакцію журналу Charlie Hebdo, і взяла штурмом магазин кошерних продуктів в Порт-де-Венсен, де були захоплені заручники.

На волі залишається супутниця одного з загиблих ісламістів, 26-річна Хаят Бумеддьєн. За даними поліції, вона озброєна та небезпечна.