Терорист убив заручників у паризькому кошерному магазині ще до штурму поліції (відео)
Головний прокурор Парижа заявив, що про це свідчать дані розтину і заяви самого терориста в розмові з журналістами.
Всі четверо загиблих при захопленні заручників екстремістом Амеди Кулібалі в кошерному магазині в Парижі були вбиті ним до штурму будівлі поліцією, заявив головний прокурор столиці Франсуа Моленс, передає РИА Новости.
"Згідно із заявами, зробленими Кулібалі у розмові з редакцією телеканалу, а саме: "Я вбив чотирьох", та за даними розтину, ми можемо припускати, що ні один заручник не загинув в ході штурму, проведеного силами правопорядку, що люди були вбиті незабаром після того, як злочинець увірвався до магазину", - заявив прокурор.
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Перед захопленням супермаркету Кулібалі подзвонив з найближчого продуктового магазину. Після цього, злочинець, мабуть, неправильно поклав трубку телефону, завдяки чому поліцейські могли чути все, що відбувалося в магазині. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Le Figaro.
Телеканал BFM TV зазначає, що інформація була не дуже чіткою, але корисною. Саме це "прослуховування" визначило момент початку штурму - Кулібалі почав молитися, імовірно, готуючись стратити заручників.
Телеканал France 2 оприлюднив відеозапис захоплення магазина і ліквідації терориста.
В ході штурму було поранено семеро людей, включаючи трьох поліцейських. Поліцейським вдалося звільнити 16 заручників. Також були знайдені тіла чотирьох заручників, з яких як мінімум троє були вбиті при захопленні терористом магазину вдень 9 січня.
Кулібалі перед початком штурму зв'язався по телефону з французьким телеканалом BFM TV і зізнався, що є бойовиком угруповання "Ісламська держава".
Як раніше повідомлялося, під час штурму магазину кошерних продуктів в Парижі загинули четверо заручників, захоплених терористом Амеді Кулібалі.
"Вбивство чотирьох людей у паризькому магазині кошерних продуктів було антисемітським актом", - заявив президент Франції Франсуа Олланд під час свого звернення до народу Франції.