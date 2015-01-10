Перед смертю брати, які розстріляли Charlie Hebdo, встигли дати журналістам останнє інтерв'ю (аудіо)

Терористи, що здійснили кривавий теракт у редакції тижневика Charlie Hebdo, а пізніше захопили заручників у передмісті Парижа, незадовго до штурму французьким спецназом будівлі дали передсмертне інтерв'ю місцевому каналу, передає ТСН.ua.

Про це повідомили у редакції BFMTV, куди зателефонували бойовики.

За інформацією видання, розмова тривала дві хвилини, а Шариф Куаші говорив дуже спокійно і цілеспрямовано. За час розмови він встиг розповісти, що його підготував та фінансував єменський осередок терористичної організації "Аль-Каїда", зокрема імам Анвар аль-Авлакі, який вважається ідеологічним лідером "Аль-Каїди" на Аравійському півострові. Зазначимо, раніше у ЗМІ з'являлись відомості про те, що один із братів Куаші зустрічався із імамом у США у 2011 році. Пізніше Анвар аль-Авлакі начебто був знищений спецслужбами країни.

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Під час телефонної розмови Шариф Куаші також підтвердив, що він розстріляв журналістів Charlie Hebdo і пояснив свої дії тим, що "захищав пророка". На його думку, вбиті були не "цивільними особами, а цілями". Він також додав, що не хотів убивати жінок і дітей.

Зазначимо, французький телеканал оприлюднив запис розмови вже після ліквідації терористів.

Нагадаємо, у справах щодо терактів у Франції вже заарештували 16 осіб.