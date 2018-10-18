«Ми потрапимо до раю, а вони просто здохнуть»: Путін пообіцяв «агресорам» неминучу ядерну відплату (відео)

Президент РФ запевнив, що в російській концепції застосування ядерної зброї не передбачено превентивного удару.

Президент РФ Володимир Путін пообіцяв росіянам, що в разі ядерної війни вони потраплять до раю як мученики, а решта «здохнуть».

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на пленарному засіданні Валдайського клубу.

«Чи готові ми, чи готовий я використовувати зброю, яку ми маємо в нашому розпорядженні, в тому числі зброю масового знищення, для захисту своїх інтересів? Я нагадаю, що говорив. А я говорив, що в нашій концепції застосування ядерної зброї немає превентивного удару», - сказав Путін.

За його словами, російська концепція - це відповідь на зустрічний удар. «Для тих, хто знає, не потрібно говорити, що це таке. Для непосвячених скажу ще раз. Це означає, що ми готові і будемо застосовувати ядерну зброю тільки тоді, коли переконаємося в тому, що хтось, потенційний агресор, завдає удару по Росії, по нашій території», - пообіцяв Путін.

«І коли ми переконуємося, а це все відбувається упродовж кількох секунд, що атака йде на територію Росії, тільки після цього ми завдаємо удару у відповідь. Ця відповідь зустрічна, тому що летять до нас, а назустріч полетить у бік агресії», - додав він.

«Агресор повинен знати, що відплата неминуча, що його буде знищено. А ми, жертви агресії, ми як мученики потрапимо до раю, а вони просто здохнуть, бо навіть покаятися не встигнуть», - упевнений Путін.

Нагадаємо, в березні 2014 року російський пропагандист Дмитро Кисельов в ефірі одного з телеканалів заявив, що Росія – єдина країна, здатна перетворити США в «радіоактивний попіл».

У жовтні 2016 року Путін розкритикував ремарку Кисельова за надмірну агресивність. «Брязкати атомною зброєю – найостанніша справа, це шкідлива риторика, і я її не підтримую», – зазначив він