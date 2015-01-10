Громадяни Фінляндії виступають за референдум щодо членства в НАТО

Такі результати опитування, проведеного за замовленням Yle компанією Taloustutkimus, повідомляє "ЄвроПравда".

Респондентам було запропоновано вибрати з двох варіантів: перший варіант передбачав, що рішення про членство в НАТО слід прийняти парламентською більшістю в дві третини голосів, а згідно з другим варіантом проведення референдуму з питання в будь-якому випадку обов'язкове.

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63% респондентів обрали варіант з референдумом, тоді як рішення парламенту влаштувало б 27% опитаних.

Питання стало актуальним після того, як прем'єр-міністр, лідер Коаліційної партії Александер Стубб заявив про допустимість прийняття рішення про членство в НАТО і без референдуму. За словами Александра Стубба, референдум треба провести в тому разі, коли політичним партіям не вдасться досягти консенсусу з цього питання.

Президент Саулі Нііністе обговорив питання політики безпеки з лідерами політичних партій за кілька днів до Різдва. За словами президента, зараз питання про НАТО не є актуальним для Фінляндії.