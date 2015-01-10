Корпорація BBC зняла заборону на зображення пророка Мухаммеда

Британська мовна корпорація BBC відмовилася від чинної раніше заборони на будь-які зображення пророка Мухаммеда у своїй продукції. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на британську газету Guardian.

Перегляд прийнятого раніше рішення викликаний терактами в Парижі. В день атаки на паризький журнал Charlie Hebdo в ефірі BBC1 були показані фрагменти карикатур пророка.

Наступного дня, 8 січня, телеведучий Девід Дімблбі зачитав для аудиторії витяг з норм BBC, у яких говорилося, що пророк "не повинен представлятися в якому-небудь вигляді або формі" в продукції, що випускається даною мовною організацією. Слідом за цим корпорація виступила з роз'ясненнями, наполягаючи, що дані правила вже "вважаються застарілими і зараз переглядаються".

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Офіційний представник корпорації зазначив, що автори програм "вільні у своїх редакційних міркуваннях з урахуванням порад Групи з редакційної політики".

Збройний напад на редакцію тижневика Charlie Hebdo було скоєно минулої середи, 7 січня. Загинули 12 людей - десять журналістів і двоє поліцейських, які охороняли будівлю, ще 11 людей отримали поранення.