В ході спецоперації по боротьбі з тероризмом в Сіднеї арештовані двоє чоловіків

Згідно з даними джерел в поліції, арешту передувало тривале розслідування, повідомляє Бі-бі-сі. Один із заарештованих виявився 33-річний чоловік, який обвинувачувався у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів. Інший затриманий також звинувачується в незаконному зберіганні боєприпасів і вогнепальної зброї.

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Також зазначається, що метою спецоперації було виявлення людей, які підтримують і фінансують учасників конфліктів в Іраку і Сирії.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня озброєний чоловік захопив у центрі Сіднея кафе Lindt, взявши в заручники кілька десятків людей. Поліція штурмувала кафе і звільнила заручників. При цьому загинули три людини, серед яких сам злочинець.