У Нігерії жертвами 10-річної смертниці стали 15 осіб.

Як повідомляє російська служба Бі-бі-сі, потужний вибух прогримів на ринку в місті Майдугурі на північному сході Нігерії. Вибуховий пристрій привела в дію 10-річна дівчинка.

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Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за те, що сталося, проте підозри падають на членів радикального ісламістського угруповання "Боко Харам". За більшістю нападів, що вчиняються у Нігерії в останні роки, стоять бойовики цього угруповання. Ісламісти виступають проти західної моделі освіти і добиваються введення шаріату.