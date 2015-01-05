Бойовики "Боко Харам" захопили місто і військову базу в Нігерії
Бойовики радикального збройного угруповання "Боко харам" захопили місто Бага на північному сході Нігерії, а також встановили контроль над військовою базою, розташованою там
Про це заявили представники місцевої влади, повідомляє ТАСС з посиланням на BBC.
Згідно з отриманими відомостями, наступ ісламістів "Боко харам" на Багу супроводжувався численними жертвами серед місцевого населення, в місті почалася пожежа. Люди рятувалися втечею на човнах, переправляючись в сусідню державу, Чад, через однойменне озеро.
Захоплена бойовиками військова база в місті Бага використовувалася міжнародними силами, які були направлені до Нігерії, щоб дати відсіч екстремістам. Військовослужбовці покинули базу після того, як в суботу на неї було скоєно напад.
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Бага було одним із останніх міст, яке залишалося в цьому регіоні під контролем урядових сил країни.
Радикальне угрупування "Боко харам" прагне створити на північному сході Нігерії ісламський халіфат і ввести норми шаріату (ісламського права).