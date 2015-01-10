Біля торгового центру в Стамбулі знешкоджено бомбу

Бомбу на західній околиці міста виявив перехожий, який викликав поліцію, повідомляє Бі-бі-сі.

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Знешкоджене пристрій було відправлено в лабораторію для проведення подальших досліджень. За повідомленням місцевих ЗМІ, це осколкова бомба.

Нагадаємо, в минулий вівторок у центрі Стамбула стався вибух, в результаті якого загинули співробітник органів правопорядку і сама терористка-смертниця.