Біля торгового центру в Стамбулі знешкоджено бомбу
17:32, 10 січня 2015Світ
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Поліція Туреччини знешкодила саморобний вибуховий пристрій неподалік від торгового центру в Стамбулі.
REUTERS
Бомбу на західній околиці міста виявив перехожий, який викликав поліцію, повідомляє Бі-бі-сі.
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Знешкоджене пристрій було відправлено в лабораторію для проведення подальших досліджень. За повідомленням місцевих ЗМІ, це осколкова бомба.
Нагадаємо, в минулий вівторок у центрі Стамбула стався вибух, в результаті якого загинули співробітник органів правопорядку і сама терористка-смертниця.
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